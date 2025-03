Iltempo.it - Trump: "Zelensky è pronto per il tavolo della pace. Groenlandia? La prenderemo"

Volodymyrcorregge il tiro e prova a riallacciare i rapporti con Donalddopo lo scontro in mondovisione avvenuto nello Studio Ovale. Il leader ucraino inaspettatamente mette da parte l'orgoglio e si dice "a impegnarsi per i colloqui di" e ad accettare lo schema proposto dagli americani. Prima una tregua, limitata "al cielo e al mare", poi il negoziato con Vladimir Putin, che dovrebbe prevedere anche le "garanzie di sicurezza" per il futuro dell'Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, che in un discorso fiume di un'ora e quaranta minuti al congresso celebra i risultati ottenuti finora, scandisce un' "America is back" e apre alla possibilità di tornare a trattare con: "Ho ricevuto una lettera dache si dicea sedersi ale a firmare l'accordo sui minerali", fa sapere, affermando anche di aver ricevuto “forti segnali" dalla Russia.