Trump telefonata amichevole con Trudeau | sospesi per un mese i dazi sulle auto Poi attacca | Vuoi rimanere al potere senza nuove elezioni

Leggi su Open.online

Unadi cinquanta minuti, quella tra il presidente americano Donalde il premier canadese Justin. Un sondaggio di Ottawa per capire quali margini di trattativa ci siano sulla questione, che da ieri sferza il mercato statunitense tanto quanto quello del Paese della foglia d’acero. La risposta della Casa Bianca? «Zero margini» e un nulla di fatto. A dare notizia del fallito bilaterale a distanza è lo stessosul suo social Truth, nel quale ha parlato di un colloquio terminato in maniera «in qualche modo» nonostante le discrepanze di vedute. Toni distesi che non hanno comunque impedito al presidente americano di accusare, ben poco velatamente, di voleralben oltre il termine del suo mandato., il fentanyl e l’accusa a: «Usi la questione per restare al»«Molte persone sono morte a causa del Fentanyl che attraversa i confini di Canada e Messico, niente mi ha convinto che si sia fermato», così ha scrittosui social media spiegando la sua ferma posizione di fronte alle richieste di dialogo di