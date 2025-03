Laverita.info - Trump sospende le armi all’Ucraina e costringe Kiev a trattare sul serio

Gli Stati Uniti interrompono (momentaneamente) gli aiuti militari per lanciare un ultimatum: o collaborate sulla tregua o addio. Ma Mosca non gongola: per rientrare stabilmente in Siria deve dare qualcosa in cambio.