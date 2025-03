Thesocialpost.it - Trump show: “America inarrestabile. Prenderemo la Groenlandia e andremo su Marte. La Russia vuole la pace”

Leggi su Thesocialpost.it

L’è tornata. Con questa dichiarazione d’apertura, accolta dagli applausi dei Repubblicani e dal coro “USA, USA”, Donaldha dato il via al suo discorso sullo Stato dell’Unione davanti al Congresso. Un intervento fiume, scandito da slogan trionfalistici e dichiarazioni shock, in cui l’ex presidente ha rivendicato il successo della sua amministrazione e promesso una nuova era di grandezza per gli Stati Uniti.Tra i punti salienti: un attacco frontale a Joe Biden, definito “il peggior presidente della nostra storia”, l’impegno a ristabilire la “vera democrazia”, la previsione di una ripresa economica senza precedenti e l’annuncio che latrae Ucraina sarebbe imminente grazie alla sua leadership.ha rilanciato l’idea di annettere la, parlato di “un’pronta a conquistare” e giurato guerra ai cartelli della droga messicani.