Trump scarica Kiev mentre il piano di riarmo da 800 miliardi di Ursula manda in tilt destre e Pd

Un vero e proprio bazooka è quello divon der Leyen. La presidente della Commissione europea ieri ha presentato unin cinque punti per un totale di 800per riarmare l’Europa: sospensione del Patto di Stabilità per un valore di 650, prestiti per 150finalizzati agli acquisti comuni, flessibilità nel Bilancio europeo, il ricorso alla Bei e la possibilità di utilizzare i Fondi coesione. E questo propriol’economia del Vecchio Continente arranca.Si spacca la maggioranza sule anche l’opposizione non è unitaIlspacca la maggioranza in Italia. “Bene von der Leyen: finalmente si fanno concreti passi in avanti per costruire una indispensabile difesa europea. Era il grande sogno di De Gasperi e Berlusconi. Ora bisogna realizzarlo, senza indugi, nel modo migliore possibile per rendere più forte l’Europa nel contesto di una solida alleanza con gli Stati Uniti”, dichiara il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.