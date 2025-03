Abruzzo24ore.tv - Trump promette: "Il sogno americano è tornato più grande che mai"

Roma - Nel suo recente discorso al Congresso, il presidenteha delineato una visione audace per l'America, enfatizzando crescita economica, sicurezza nazionale e ambizioni spaziali, suscitando reazioni contrastanti. In un discorso durato un'ora e quaranta minuti, il presidente Donaldha dichiarato che l'America è tornata sulla strada dellazza, sottolineando i risultati ottenuti nei primi 43 giorni del suo secondo mandato.ha evidenziato l'approvazione di quasi 100 ordini esecutivi, il ritiro da accordi internazionali come l'Accordo di Parigi e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e la proposta di tariffe significative su partner commerciali come Canada, Messico e Cina. Ha lodato l'imprenditore Elon Musk per gli sforzi nel ridurre le dimensioni del governo federale, annunciato piani per espandere la produzione di minerali critici e promesso di porre fine al conflitto in Ucraina.