Trump | L’America è di nuovo forte   La Russia desidera la pace prenderemo la Groenlandia  e andremo su Marte

Nel discorso più lungo mai pronunciato da un presidente degli Stati Uniti davanti a una sessione congiunta del Congresso – un'ora e 40 minuti, superando il record di Clinton di 89 minuti – Donaldha dipinto un’America in crisi: ventuno milioni di immigrati irregolari, un’economia soffocata dall’inflazione, città segnate dalla criminalità e dai traffici illeciti. Non sono mancati attacchi diretti a Joe Biden e alla sua amministrazione. Tuttavia, il messaggio chiave del suo intervento è stato di ottimismo: ha promesso di guidare il Paese verso "una nuova età dell'oro, senza precedenti". Ha poi rivendicato risultati straordinari: «Abbiamo fatto di più in 43 giorni di quanto molte amministrazioni realizzino in 4 o 8 anni. E siamo solo all’inizio. Torno in quest’aula per annunciare che lo slancio delè tornato».