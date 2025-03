Iltempo.it - Trump: "In 43 giorni realizzato più di quanto molte Amministrazioni fanno in 4 o 8 anni"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Usa, 05 marzo 2025 "Sei settimane fa mi sono presentato sotto la cupola di questo Campidoglio per proclamare l'inizio dell'età d'oro dell'America. Da allora abbiamo intrapreso un'azione rapida e decisa per dare vita all'era più grande e di maggior successo nella storia del nostro Paese. In soli 43abbiamopiù diimpieghino quattro – o addirittura otto –per fare, e questo è solo l'inizio. Grazie". Cosìal Congresso Usa. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev