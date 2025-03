Quotidiano.net - Trump: "Il sogno americano è tornato e più forte che mai"

"Abbiamo realizzato più in 43 giorni di quanto la maggior parte delle amministrazioni realizzi in 4 o 8 anni, e abbiamo appena iniziato. Torno in quest'aula stasera per riferire che lo slancio dell'America è. Il nostro spirito è. Il nostro orgoglio è. La nostra fiducia è tornata. E ilsta crescendo, più grande e migliore che mai. Ilnon è stoppabile e il nostro Paese é sull'orlo di una rimonta come il mondo non ha mai visto e forse non vedrà mai più". lo afferma Donaldnel discorso sullo stato dell'Unione, di cui la Casa Bianca ha anticipato alcuni passaggi. "Ora, per la prima volta nella storia moderna - secondo- più americani credono che il nostro Paese stia andando nella direzione giusta che in quella sbagliata, un sorprendente record di 27 punti dal giorno delle elezioni.