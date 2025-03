Ilfattoquotidiano.it - Trump firma due decreti per favorire i disboscamenti: vuole aumentare la produzione di legna ed evitare di importarla

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Presidente americano Donaldha varato due ordini esecutivi che puntano a incrementare ladime proveniente dalle foreste statunitensi e da altri terreni pubblici. Laè arrivata a pochi giorni dalla Giornata Internazionale per la Protezione delle Specie a Rischio che dovrebbe sensibilizzare l’opinione pubblica sulle specie a rischio estinzione e i loro habitat naturali. I provvedimenti permetteranno di ridurre i controlli sull’impatto ambientale dei progetti che prevedono la riduzione della superficie delle foreste e che sono previsti dalle norme vigenti come l’Endangered Species Act.In uno dei due ordini esecutivi, riportati da Axios, è evidenziato che ilme e i prodotti derivanti rivestono un’importanza critica per la sicurezza nazionale americana perché essenziali per l’edilizia civile e le infrastrutture militari.