Notizie.com - Trump dà il via all’età dell’oro, Zelensky cede, Putin apprezza: tra Russia ed Ucraina sarà tregua a Pasqua

Leggi su Notizie.com

“L’è pronta a venire al tavolo dei negoziati per raggiungere una pace duratura”. Parole del presidente statunitense Donaldche poche ore fa ha tenuto un discorso fiume al Congresso americano.dà il via: traedSono passati pochi giorni dallo scontro in diretta tv trae il presidente ucraino Volodymyrnello Studio ovale della Casa bianca. Eppure sembra passata un’eternità. Il tycoon, ansioso di firmare l’accordo sulle terre rare ucraine saltato proprio nel giorno della lite, ha poi sospeso ogni aiuto militare a Kiev, impegnata da tre anni in un conflitto contro Mosca che l’ha invasa.Già prima checominciasse il suo discorso di quasi due ore al Congresso,, ritrovatosi spalle al muro, ha accettato di fatto tutte le condizioni poste dalla Casa Bianca.