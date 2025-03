Ilgiornale.it - Trump al Congresso: "Zelensky mi ha scritto. La Russia è pronta per la pace". Poi rilancia la sfida all'Ue

Per il presidente Usa l'Europa "ha speso più in petrolio e gas russi che in aiuti a Kiev" e "i dazi renderanno l'America di nuovo ricca e grande"