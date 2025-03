Lapresse.it - Trump al Congresso Usa: “L’America è tornata, Zelensky pronto a firmare accordo sui minerali”

Donaldè tornato davanti aldegli Stati Uniti per la prima volta da quando è stato eletto presidente. Il capo della Casa Bianca ha affrontato diversi argomenti, dall’economia Usa alla questione dazi, dalla Groenlandia allo sbarco su Marte. Ma soprattutto il tycoon ha parlato del tema caldo delle ultime settimane: la guerra in Ucraina. Ha fatto sapere di aver ricevuto una missiva da parte del presidente ucraino Volodymyrche si è dettoa sedersi al tavolo della pace e al’sui. “Apprezzo la lettera che mi ha inviato”, ha detto. “Abbiamo avuto discussioni serie con la Russia e abbiamo ricevuto forti segnali che sono pronti per la pace“, ha aggiunto nel suo discorso al. https://t.co/LwOIz29x2t— Donald J.(@realDonald) March 5, 2025Ucraina,: “Europa ha speso più in petrolio e gas russi che in aiuti a Kiev”Non sono mancati gli attacchi all’Europa.