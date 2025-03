Liberoquotidiano.it - Trump al Congresso Usa: "Il sogno americano è tornato più forte che mai"

(Agenzia Vista) Usa, 05 marzo 2025 "Abbiamo realizzato più in 43 giorni di quanto la maggior parte delle amministrazioni realizzi in 4 o 8 anni, e abbiamo appena iniziato. Torno in quest'aula stasera per riferire che lo slancio dell'America è. Il nostro spirito è. La nostra fiducia è tornata. E ilsta crescendo, più grande che mai. Non si può fermare ile il nostro Paese é sull'orlo di una rimonta che il mondo non ha mai visto e forse non vedrà mai più". CosìalUsa. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev