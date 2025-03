Dayitalianews.com - Trump al Congresso: “Ucraina pronta a trattare, a noi Panama e Groenlandia. Ci aspetta una nuova Età dell’oro”

Il presidenteparla alsullo Stato dell’Unione e delinea la sua politica a 360 gradi.Sui dazi dice proteggeranno i posti di lavoro americani. Per anni derubati dagli altri paesi. Pena di morte per chi uccide un poliziotto, via 21 milioni di migrantiCi riprenderemo il canale di. Vogliamo accogliere il popolo della. Mentre l’a firmare l’accordo sulle terre rare., così parla alamericano anche se ammette che i dazi creeranno “disordini” ma sostiene che serviranno “a proteggere i posti di lavoro americani” e “l’anima del nostro Paese”. Poi, il presidenteripete un concetto che già aveva espresso nei confronti dell’UE quando dice “siamo stati derubati per decenni da quasi tutti i paesi della Terra, e non lasceremo più che succeda”.