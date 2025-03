Unlimitednews.it - Trump al Congresso sempre più divisivo, tra successi ed esagerazioni

di Stefano Vaccara NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel discorso più lungo mai pronunciato da un presidente USA davanti aldi Washington – ben un’ora e 40 minuti – Donaldha offerto un intervento polarizzante, perfetto specchio della sua presidenza, alternando autocelebrazioni, affermazioni false e dichiarazioni controverse. L’atmosfera in aula rifletteva le profonde divisioni del Paese: i Democratici hanno manifestato apertamente la loro opposizione, mentre i Repubblicani hanno accolto il presidente con scroscianti applausi. Molte deputate Democratiche hanno indossato tailleur rosa in segno di protesta contro le politiche dinei confronti di donne e famiglie. Il deputato Al Green è stato scortato fuori dall’aula all’inizio del discorso, dopo aver interrotto il presidente per contestare i tagli ai programmi sociali.