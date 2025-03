Puntomagazine.it - Trump al Congresso: “L’America è tornata e il sogno americano è più grande che mai”

Il presidente annuncia una possibile svolta sulla guerra in Ucraina, difende i dazi e promette una rimonta senza precedenti per gli Stati Uniti.Washington D.C. – Donaldha pronunciato il suo primo discorso sullo stato dell’Unione del suo secondo mandato, tenendo incollati gli americani e il mondo per 100 minuti, un intervento che ha battuto il record di lunghezza per un presidente davanti al. “. e ilsta crescendo, piùe migliore che mai”, ha dichiarato l’ex tycoon tra gli applausi della maggioranza repubblicana e le proteste dei democratici.Svolta sulla guerra in UcrainaUno dei momenti più attesi della serata è stato l’annuncio di una possibile svolta nel conflitto in Ucraina.ha rivelato di aver ricevuto una lettera dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in cui il leader di Kiev si dice pronto a sedersi al tavolo delle trattative per negoziare una pace duratura.