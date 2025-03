Ilfattoquotidiano.it - Trump al Congresso: “Apprezzo il messaggio di Zelensky in favore della pace, segnali anche dalla Russia”. E insiste: “Prenderemo pure la Groenlandia”

Un’ora trentanove minuti trentuno secondi. È stato il discorso di un presidente USA davanti alpiù lungostoria americana. Ma a sei settimane dal suo arrivo alla Casa Bianca, Donaldnon ha solo pronunciato il discorso più lungo, ha pronunciatoil discorso più aggressivo e divisivostoria americana. Ha insultato il suo predecessore, Joe Biden, descritto come “un incompetente e un inca”. Ha deriso i suoi avversari politici – la senatrice democratica Elizabeth Warren è stata ancora una volta definita “Pocahontas”. Ha dipinto un’amministrazione pubblica imbottita di fannulloni che non vanno a lavorare, gravata da un esercito di disonesti che rubano sussidi al governo federale fingendo di avere centossessant’anni – elogiando chi, Elon Musk, sta lavorando per “ripulire lo stagno”.