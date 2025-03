Zon.it - Truffe agli anziani: fermati due sospettati sull’A2 con monili d’oro e orologi rubati

Personale della Polizia di Stato, appartenente alla Polizia Stradale di Sala Consilina, nel pomeriggio del 21 febbraio 2024, nel corso degli ordinari servizi di vigilanza stradale“Autostrada del Mediterraneo”, nei pressi di Sala Consilina ha proceduto al controllo di un’autovettura con due persone a bordo, una di anni 51 e l’altra di anni 21, originarie del napoletano.Da successivi e più approfonditi accertamenti i due soggetti sono stati trovati in possesso di diversie due.Dalla seguente attività investigativa sono emersi sufficienti indizi da far ritenereagenti operanti che le due persone, nella giornata precedente, si erano rese responsabili di alcunein danno di persone anziane nella città di Ragusa.Infatti, a seguito di contatti con i Carabinieri della citata città siciliana, si apprendeva che il giorno 20 febbraio, una signora anziana di anni 80 era rimasta vittima di una truffa ad opera di due soggetti, la cui descrizione corrispondeva ai due soggetti, come pure gli oggetti in oro che le erano stati asportati e rinvenuti.