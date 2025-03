Lanazione.it - Truffa dello specchietto, vittima una donna con il figlio: “Mi ha seguita fino a scuola”

Empoli, 5 marzo 2025 – Quellaè sicuramente lapiù utilizzata sulle strade e a quanto pare molto in uso anche a Empoli. L’ultimo tentativo messo in atto per spillare in maniera semplice e sbrigativa qualche euro al malcapitato automobilista, inducendolo a pagare rapidamente una somma contenuta per riparare a un presunto danno causato all’auto deltore, anche se in realtà la rottura dellenon è mai avvenuta, è di ieri mattina in viale delle Olimpiadi. A segnalarlo è unache si è trovatadel raggiro, per fortuna non andato a buon fine per l’autore. “Stavo portando il bambino a– racconta la stessavia social – mi ha seguito, mi ha detto che gli ho rotto lo; gli ho risposto di fare il Cid e se aveva i documenti.