Tvzap.it - Trovati i corpi di 9 ragazzi: la tragica scoperta

Leggi su Tvzap.it

di 9: la– Orrore senza fine in Messico: ismembrati di nove giovani, dati per dispersi dal 27 febbraio dopo una vacanza al mare, sono stati riin lungo l’autostrada Cuacnopalan-Oaxaca, nello stato di Puebla. Una notizia drammatica che ha sconvolto il Paese, che era rimasto col fiato sospeso nell’attesa di avere notizia dei. Le loro famiglie avevano lanciato tanti disperati appelli nelle scorse settimane. ( dopo le foto)Leggi anche: La moglie del famosissimo vittima di un terribile incidente: come è successoLeggi anche: Paura in Italia, tenta di rapire due bambine fuori da scuola: poi la folle giustificazionedi 9: laRaccappricianteoggi in Messico. Sono stati infatti rinvenuti novesmembrati, che apparterrebbero a dei giovani dello stato di TIaxcala, dispersi dal 27 febbraio dopo una vacanza sulla costa di Oaxaca.