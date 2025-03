Anteprima24.it - “Trofeo Trevi città dell’olio – 1° Memorial Enrico Agosti”, presente l’associazione ‘Oltre gli Ostacoli’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiL‘associazione Oltre gli Ostacoli di Benevento, nelle giornate di Sabato 8 e domenica 9 marzo, sarà impegnata con i propri atleti, Gerardo Mastrovito e Pasquale Melone, accompagnati dal tecnico Pompeo Cifiello, presso la Bocciofila Trevana della delegazione di Perugia, dove avrà luogo, lo svolgimento del secondo torneo, dei 9 in programma per il 2025 di bocce paralimpiche HF, categoria sitting. Il torneo “– 1°”, che si svolge nell’omonima cittadina, è valevole per la ranking nazionale. Le fasi eliminatorie si svolgeranno nella giornata di sabato dalle ore 14:30 alle 19,30, mentre le fasi finali, che chiuderanno il torneo, vedranno gli atleti sul campo di bocce dalle ore 9:00 di domenica 9 marzo. La squadra sannita, dopo la buona prestazione del Torneo di Martano (LE) svolto il mese scorso, tentera di migliorarsi per provare a salire sul podio.