Trofeo Oremplast

Valentina Benini e Federico Strocchi e Valentina Benini si aggiudicano il’, torneo nazionale di terza categoria, andato in scena con formula Rodeo Weekend sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda. Sui campi in terra battuta il 17enne 3.1 portacolori del Tennis Club Riccione dopo aver esordito regolando 4-0 5-3 Filippo Conti (3.3, Cacciari Imola), in semifinale ha eliminato per 4-2 4-1 il padrone di casa Jacopo Liverani, n.3 del seeding, e in un’avvincente finale si è imposto 4-2 4-5(3) 7-3 su Felix Legnani (3.1, Virtus Bologna). Quest’ultimo nei quarti aveva sbarrato la strada per 4-2 4-0 a Ian Catallo (3.3, Tc Faenza) e poi in semifinale ha superato 4-1 5-3 Gianfilippo Falconi (3.2, Ct Zavaglia Ravenna). Nella competizione femminile (disputata sui campi in sintetico dellaTennis Arena) ha rispettato sino in fondo il ruolo di numero 1 del tabellone Valentina Benini (3.