Sport.quotidiano.net - Trofeo Laigueglia 2025, vince Ayuso davanti a Scaroni

Roma, 5 marzo- Ilsi conferma il terreno fertile di Juan, che si regala così il secondo successo in stagione dopo quello alla Faun Drome Classic: chiudono il podio Christian, protagonista di un ottimo inizio di stagione, e Michael Storer. Le dichiarazioni diLo spagnolo ha un feeling importante con la corsa in terra ligure che apre il calendario ciclistico italiano, che da quest'anno rientra anche come prova della nuova Coppa Italia delle Regioni: l'anno scorso, quando are fu Lenny Martinez, il classe 2002 arrivò terzo, mentre nel 2022 fu secondo alle spalle di Jan Polanc. Per il portacolori dall'UAE Team Emirates XRG, che dunque si conferma ricca di risorse anche senza Tadej Pogacar, uno sprintnte lanciato negli ultimi 250 metri che dà ottime indicazioni anche in vista dell'imminente partecipazione alla Tirreno-Adriatico.