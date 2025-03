Tvplay.it - Triplo colpo Juve, Giuntoli ha deciso: manca solo l’ufficialità

Il ds dellantus ha tre nomi sul taccuino, pronto l’assalto per la prossima stagione: la situazione in difesa.La vittoria dellantus contro il Verona ha portato i bianconeri a soli 6 punti di distanza dall’Inter in vetta al campionato. Una situazione che ha dell’incredibile se si pensa chequalche giorno prima lantus era stata travolta dalla doppia eliminazione prima in Champions League e poi in Coppa Italia contro l’Empoli, che aveva scatenato l’ira dei tifosi con tanto di contestazioni vuoi al JHotel.ha(LaPresse) tvplay.itCerto, il rammarico per i due obiettivi sfumati, sopratutto la Coppa Italia, resta e anche in modo abbastanza persistente nell’ambiente bianconero. Ma la nuova posizione in campionato sembra aver restituito alla squadra un velo di carica in vista di un’ultima parte di stagione che, a questo punto, si prospetta entusiasmante.