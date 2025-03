Sport.quotidiano.net - Tricolori atletica master. La Sef Macerata per 17 volte sul podio

Per 17gli atleti della Sefsono saliti sulal "Palacasali" di Ancona in occasione deiindoor. I due ori arrivano dall’inarrestabile Livio Bugiardini sui 400 nella categoria MM75 e sulla 4x200 categoria MM70 completata da Giulio Mallardi, Bugiardini, Roberto Mandolesi e Alessandro Tifi. I quattro argenti vengono conquistati da Iolanda Centioni nel martello FF75, Chiara Sperandio nel lungo FF45, Federica Zampa nel disco FF45, ed ancora Bugiardini nei 200 MM75. Si mettono al collo la medaglia di bronzo Federica Zampa nel giavellotto e nel martello FF45, Vincenzo Cappella nel giavellotto nella categoria MM80, Carlo Carletti nella 3 km di marcia MM60, Chiara Morisi nei 400 e negli 800 FF45, Luigi Duraccio nel disco MM55, e per finire en-plain di bronzi per Andrea Paoli che arriva terzo nel martello, martellone, disco e peso.