Juventusnews24.com - Trezeguet torna in bianconero per la DAZN Infinity League: l’ex attaccante si unisce a Barzagli e Marchisio! L’annuncio della Juve

di RedazionentusNews24in campo ed inper la, il prossimo 22 marzo. Tutti i dettagliDopo, anche Davidtornerà a vestirsi dintus parteciperà alla, come comunicato dal clubsui social. Ecco tutti i dettagli sui canali social.Daviddi nuovo con la maglia bianconera per la @ITin programma il 22 marzo ????Non vediamo l’ora di vederlo in campo! ?? pic.twitter.com/tJd6hMrfsD—ntusFC (@ntusfc) March 5, 2025NOTA– «Daviddi nuovo con la maglia bianconera per lain programma il 22 marzo. Non vediamo l’ora di vederlo in campo!».Leggi suntusnews24.com