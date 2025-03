Lanazione.it - Tre vigili del fuoco uccisi da una malattia rara a distanza di pochi mesi, i familiari ora chiedono chiarezza

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 5 marzo 2025 – Tredelaretini morti adiper la stessa. Mario Marraghini, Maurizio Ponti e Antonio Ralli sono morti nell’arco di un anno e duedopo essere andati in pensione. Hanno lavorato fianco a fianco per anni nella caserma di via degli Accolti ad Arezzo. Tutti e tre sono morti a causa di un tumore raro, un glioblastoma di IV grado, come hanno raccontato Arezzo Notizie e Tgr Toscana. l glioblastoma è un tumore al cervello che colpisce 3/4 persone ogni 100mila l’anno, ma nell’arco diha ucciso tre dei circa 200della caserma aretina. Fatalità, si sono sentiti dire i parenti. Che però hanno cominciato ad avere sospetti. Ora si stanno battendo per far luce su quella che potrebbe non essere solo una sfortunata coincidenza.