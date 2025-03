Lanazione.it - Tre giorni di Connessioni: danza, movimento e terapia per il benessere

Tre giornate di approfondimento, confronto e attività per gli addetti ai lavori, ma anche di laboratori e iniziative aperte alla cittadinanza grazie al programma del convegno e formazione permanente di Apid, dal titoloper ildella persona e delle comunità, che si svolgerà ad Arezzo dal 4 al 6 aprile 2025. Apid è l’Associazione Professionale Italiana, che si occupa della formazione deiterapeuti e della promozione di questa pratica (DMT) che oggi trova un vasto campo di applicazioni nell’ambito della salute, dell’educazione, della formazione, dell’arte e del. L’evento si svolge ogni anno in una città differente e per il 2025 vede coinvolta Arezzo; quest’anno la manifestazione è organizzata in collaborazione e con il contributo dell’Università di Siena – Campus di Arezzo nell’ambito del Festival della Salute Mentale (festival organizzato dalla stessa Università e patrocinato dal Comune di Arezzo e dall’Azienda Usl Toscana Sud est).