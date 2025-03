Parmatoday.it - Travolge e ferisce un controllore della sosta, poi sferra un pugno ad un poliziotto: 30enne arrestato

Leggi su Parmatoday.it

Unstraniero, che si trovava in sella alla sua bicicletta in via d'Azeglio, ha cercato di scappare ad un controllo, poi hato unad un. L'uomo ha anche attraversato a tutta velocità via Costituente,ndo e ferendo un. L'uomo è stato poi.