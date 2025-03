Udinetoday.it - Transizione 5.0, agevolazioni fiscali per il settore primario

Leggi su Udinetoday.it

Confagricoltura Fvg organizza il 10 marzo un webinar sulledella5.0 per le imprese agricole, con focus su incentivi e finanziamenti per l'acquisto di macchinari. Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Agrisoluzioni e la Regione FVG.