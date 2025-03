Iltempo.it - Tranello del debito: non c'è un euro finanziato dalla Ue

Cioè, signora Presidente dell'Unionepea Ursula von der Leyen, ci faccia capire: Lei vuole dirci che gli Stati dovrebbero giovedì adeguarsi ossequiosamente alle sue disposizioni perentorie e deliberare (così, pronti via) 800 miliardi di spese militari senza battere ciglio? Con il risultato, evidentemente anche suo obiettivo politico, per cui a decidere è Lei, mentre quelli che sono stati indicati dagli elettori si limitano a ratificare, magari anche dicendole grazie? Beh, allora bisogna dire con chiarezza che così non va bene, ma proprio per niente. Non va bene perché la difesa è materia di competenza degli Stati, è scritto a caratteri cubitali. Non va bene perché la Commissione è organo politico-istituzionale che applica le decisioni dei governi (concorrendo alla formazione dellemedesime), ma questo non si fa trattando tutti come scolaretti indisciplinati e ignoranti cui fornire la paginetta da firmare senza leggere.