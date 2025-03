Sport.quotidiano.net - Tramoni, che sfida con Pio Esposito. Uno decisivo e l’altro più letale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ladi domenica pomeriggio metterà di fronte due dei migliori interpreti del campionato cadetto. Una coppia di attaccanti in grado, da soli, di tenere in scacco le difese avversarie e tirare fuori dal cilindro magie in grado di risolvere improvvisamente anche le situazioni più ingarbugliate. Da una parte il diamante nerazzurro Matteo, un po’ appannato nelle ultime uscite ma pur sempre capace di colpi da categoria superiore; dall’altra Francesco Pio, l’astro nascente del calcio azzurro, fisicamente il prototipo del centravanti del calcio moderno (dalle nostre parti ne sappiamo qualcosa con le gesta di Lorenzo Lucca). In due hanno firmato la bellezza di 22 reti e 3 assist: insieme farebbero la fortuna di qualsiasi allenatore, domenica pomeriggio invece contribuiranno a infiammare ulteriormente il confronto tra la seconda e la terza della classe.