Traini libero dopo 7 anni | ora vuole risarcire i feriti

Tolentino (Macerata), 5 marzo 2025 – Le prime ore di Lucain libertà. Settee un meseil raid razzista per le strade di Macerata, quel 3 febbraio 2018, in cui erano rimastisei immigrati, il “Lupo” è stato scarcerato. Il tribunale di sorveglianza di Ancona ha accolto la richiesta della difesa e il 35enne ha avuto il via libera per lasciare il Barcaglione di Ancona, dove stava scontando una condanna a dodiciper il reato di strage aggravata dall’odio razziale. Andrà in prova ai servizi sociali. Da lunedì è tornato a Tolentino, Comune terremotato in provincia di Macerata, da nonna Ada, 86, nell’appartamento da cui era partito prima della sparatoria. Dalla prossima settimana comincerà a lavorare nell’azienda di lavorazione lamiere in un Comune limitrofo, Corridonia.