Tragedia sul lavoro ad Arezzo | operaio muore in un cantiere

sulad. Undi 55 anni è morto mercoledì 5 marzo in unedile in via Buozzi.La vittima, originaria di Verghereto (Forlì-Cesena), da prime informazioni, stava scaricando materiale da una gru quando lo stesso mezzo speciale si sarebbe ribaltato, travolgendolo.Sono in corso i rilievi per comprendere l’esatta dinamica dell’infortunio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.Il 118 della Asl Toscana Sud Est è intervenuto sul posto con l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di. Anche i tecnici della prevenzione e della sicurezza sui luoghi didella Asl nelper il sopralluogo.