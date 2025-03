Lortica.it - Tragedia nelle campagne di Bucine: 89enne muore carbonizzato mentre brucia sterpaglie

Un uomo di 89 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenutodi San Pancrazio, nel comune di. L’anziano aveva lasciato la propria abitazione con l’intenzione dire resti di potature nel suo terreno, ma non ha mai fatto ritorno.Preoccupati per la sua prolungata assenza, i familiari si sono recati sul posto, facendo una drammatica scoperta: il corpo dell’uomo era completamente. Le prime ipotesi suggeriscono che possa aver avuto un malore a causa del fumo, cadendo poi tra le fiamme.Sul luogo dellasono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, che hanno confermato la natura accidentale dell’incidente. La salma è stata restituita ai familiari.L'articolodiproviene da Arezzo News.