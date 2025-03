Dayitalianews.com - Tragedia ad Arezzo: operaio di 55 anni muore in un cantiere edile

Leggi su Dayitalianews.com

adstamattina, mercoledì 5 marzo. Un uomo di 55è morto cadendo dall’alto all’interno di un. L’allarme è stato lanciato dai colleghi del 55enne. Non si conosce, al momento, cosa possa avere provocato la.Secondo alcune notizie riportate dal quotidiano La Nazione l’uomo sarebbe caduto dal muletto su cui stava lavorando, battendo violentemente la testa. L’allarme è stato lanciato dai compagni di lavoro immediatamente. In via Buozzi, dove è accaduto l’incidente, sono arrivati il 118 con l’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri.L’, purtroppo, all’arrivo dei soccorsi era in condizioni gravissime e ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Per cercare di capire la dinamica dell’incidente è intervenuto sul posto anche il personale della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.