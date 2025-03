Abruzzo24ore.tv - Tragedia a Teramo: la morte di Stefano Colarieti sconvolge la città

- Un insegnante di musica, noto per il suo talento e apprezzato da studenti e colleghi, trovato senza vita nel parco fluviale, lascia un vuoto incolmabile. Un dramma ha colpito ladi: il corpo senza vita di, 40 anni, è stato rinvenuto alle 7:15 del 4 marzo mattina da una coppia che stava facendo jogging nel parco fluviale., originario di Rieti, era un insegnante di musica molto rispettato, conosciuto per il suo impegno e il talento che gli aveva permesso di conquistare numerosi riconoscimenti. Il suo amore per la musica lo aveva spinto a studiare al Conservatorio “D’Annunzio” di, dove nel 2010 conseguì il diploma di secondo livello in didattica musicale. Il clarinetto era il suo strumento preferito, e con esso aveva conquistato anche la scena televisiva, partecipando giovanissimo alla trasmissione “Domenica in” nel 2006.