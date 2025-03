Thesocialpost.it - Tragedia a Mira: dodicenne colpito da arresto cardiaco in farmacia

(Venezia) – Unaimprovvisa hala comunità di, dove un ragazzo di soli 12 anni ha perso la vita a causa di unmentre si trovava in una. Il dramma si è consumato in pochi istanti, lasciando sgomenti i presenti e mobilitando immediatamente i soccorsi.L’allarme è stato lanciato tempestivamente, con il personale sanitario del Suem 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’auto medica dall’ospedale di Dolo. I soccorritori, giunti in breve tempo, hanno avviato subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare nella speranza di ristabilire il battito del giovane. Ogni tentativo è stato portato avanti con determinazione, sia all’interno dellache durante il tragitto in ambulanza verso il più vicino Pronto soccorso.Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, il ragazzo non ce l’ha fatta.