Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-03-2025 ore 20:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente rallenta ilsulla tangenziale estvia Tiburtina da via Nomentana verso lo stadio Olimpico per alimenti perinvece verso San Giovanni 3 Corso di Francia ai campi sportivi 3 sigla della Cristoforo Colombo però lentamente via Di Mezzocammino a malafede verso Ostia un incidente nelpoi sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna alla Prenestina e la via Tuscolana non intende invece per un veicolo fermo sulla carreggiata esterna in prossimità dell'uscita a Laurentina al momento è chiuso una corsia e proseguire lavori notturni in dialetto gradese Piazza delle province attive in fascia oraria1 disciplina provvisoria diprestare attenzione alla segnaletica termine lavori previsto il prossimo 14 marzo lavori notturni anche nella galleria pasa fino al 7 marzo tra le 22 e le 5 transito su carreggiate ridotta in direzione di Piazza della Rovere e a partire dal 10 fino al 14 marzo nella stessa fascia oraria e nella stessa direzione è prevista leggi sulla del tunnel per i dettagli di questa ed altre notizie o di consultare il sito