Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-03-2025 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdedi nuovo a trovarti dalle riduzioni un incidente rallenta ilsulla via del mare in prossimità del viadotto della Magliana verso Ostia trafficatissima la Cristoforo Colombo con rallentamenti via di Mezzocammino e la tenuta del Presidente verso Ostia e rallentamenti sulla via Cassia tra l'ospedale Fatebenefratelli e via di Grottarossa In quest'ultima direzione stessa situazione sulla Salaria aeroporto Urbe la tangenziale est in direzione del centro il terzo ilsulla tangenziale con code tra Corso Francia & via dei Campi Sportivi verso San Giovannidella Pontina in uscita datra la Cristoforo Colombo e il Grande Raccordo Anulare e rallentamenti e code anche lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la via LaurentinaSud stessa situazione in carreggiata interna tra l'uscita per la Nomentana è il tratto Urbano della A24 lavori notturni nella galleria pasa fino al 7 marzo tra le 22 e le 5 e transito su che rugiada ridotta in direzione di Piazza della Rovere a partire dalle 10 e fino al 14 marzo nella stessa fascia oraria direzione è prevista invece la chiusura del tunnel per i dettagli di queste date notizie vede consultare il sito