Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-03-2025 ore 18:30

Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione trafficato il grande raccordo anulare con rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna tra la Pontina eSud stessa situazione in carreggiata interna tra Lucia e la via Nomentana il tratto Urbano della A24-teramo rallentamenti in via Cassia tra l'ospedale Fatebenefratelli e via di Grottarossa In quest'ultima direzione stessa situazione sulla via Salaria togliere la tangenziale est in direzione centro e rallentamenti a tratti anche sul tratto Urbano dellaL'Aquila tra il bivio per la tangenziale est di raccordo In quest'ultima direzione intenso ilsulla tangenziale con Idra Corso Francia & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico lo seguono poi i lavori notturni in Viale Ippocrate Piazzale delle Province attive in fascia oraria 20 25 una disciplina provvisoria diprestare attenzione alla segnaletica il termine lavori è prevista per il prossimo 14 marzo per i dettagli di queste ed altre notizie sui consultare il sito