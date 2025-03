Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-03-2025 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per un incidente chiusa via Filippo Meda tra via dei Durantini e via Achille Benedetti proseguono gli interventi di sfalcio del Verde a lo spartidella Cristoforo Colombo tra Viale dell'Oceano Pacifico e Piazzale dell'Agricoltura possibile così neldi zona a via poi da questa mattina nuovi lavori su via della Magliana con riduzione di carreggiata in prossimità del sottopasso del grande raccordo anulare è possibile formazione di rallentamenti a Centocelle dei lavori di sostituzione dei Binari in via dei Castani 3 via delle Acacie via degli Ulivi lemuri che termineranno il prossimo 23 Marzo modifiche per le linee 5 14:19 Segui lavori notturni sulla passeggiata di Ripetta e con la strada è chiusa tra le 22:05 del mattino tra il Lungotevere in Augusta e via Della Penna termine dei lavori è previsto per il prossimo 8 marzo YouTube neanche nella galleria passa e fino al 7 marzo tra le 22 e le 5 e transito su che è già ridotta in direzione di Piazza della Rovere a partire dal 10 fino al 14 marzo nella stessa fascia oraria nella stessa direzione è prevista Invece lei ci sono del tunnel https://storage.