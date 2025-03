Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-03-2025 ore 14:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità oggi mercoledì le ceneri sono in programma dalle 16:30 celebrazioni nella Basilica di Santa Sabina all'Aventino sono già in vigore i divieti di fermata nelle strade vicine a partire da Piazza dei Cavalieri di Malta è Piazza di Sant'Alessio a Montesacro lavori in via Gargano con riduzione di carreggiata anche in Piazza Sempione prosegue il cantiere per la fermata ferroviaria del Pigneto Sono in corso modifiche alla viabilità a piazzale Prenestino e tu alcuni tratti della Circonvallazione Casilina con riduzione di carreggiata e di viti di sosta lavori di sostituzione dei Binari in via dei Castani a Centocelle nel tratto compreso tra via delle Acacie e via degli Ulivi Sono in corso modifiche per le linee 54 19 in via della Magliana altezza sottopasso del raccordo restringimento di carreggiata per lavori sulla Colombo rallentamenti da Piazzale dell'Agricoltura a Viale dell'Oceano Pacifico per lavori di potatura con riduzione di carreggiata centrale e complanare https://storage.