Traffico Roma del 05-03-2025 ore 11 | 30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con code a tratti tra a ped Anagnina trafficata anche la carreggiata interna code tra il bivio per la A24Teramo e la via Prenestina brevi rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico segnalato anche un incidente proseguono i lavori notturni in Viale Ippocrate Piazzale delle Provincie Attiva tra le 22 e le 5 del mattino successivo una disciplina provvisoria diprestare attenzione alla segnaletica termine interventi previsto per il prossimo 14 marzo maggiori informazioni su altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Rho