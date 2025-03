Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-03-2025 ore 08:30

LuceverdeUn saluto dalla redazionein coda per incidente sulla via Aurelia tra Castel di Guido sud e Malagrotta in direzionecode perintenso sulla diramazionenord tra Settebagni e l'uscita per il raccordo anulareincolonnato anche sulla carreggiata esterna del raccordo tra il bivio per la diramazionenord della via Salariain coda anche sulla carreggiata interna per un incidente anche se rimosso tra Prenestina e da Appia intenso ilsul tratto Urbano dellaL'Aquila con code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa agenziale tra via Nomentana & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo è via dei due punti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria concludi tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenzialeincolonnato sulla via Pontina tra Spinaceto e l'Eur code peranche sullaFiumicino tra via della Magliana e vi Cappellaccio maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito