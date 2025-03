Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-03-2025 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovate questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità almercoledì 5 marzo ci sono difficoltà sul Raccordo Anulare incidente avvenuto lungo la carreggiata esterna provoca incolonnamenti a partire dalla Salaria fino allo svincolo Trionfale Ottavia in direzione quindi Aurelia notevoli disagi anche lungo la carreggiata interna del raccordo anche in questo caso si tratta di un incidente bene ci sono incolonnamenti a partire dallo svincolo Prenestina fino all'uscita Ardeatina incidente sull'Aurelia a Code tra Castel di Guido a Malagrotta in direzionee perintenso abbiamo incolonnamenti sulla diramazioneSud sul tratto Urbano dellaL'Aquila rispettivamente da Torrenova al Raccordo ed a Tor Cervara la tangenziale est in tangenziale col fatti dallo svincolo Pietralata Monti Tiburtini fino all'uscita Campi Sportivi in direzione quindi dello Stadio Olimpico ci sono cose anche verso San Giovanni dall'uscita di Porta Maggiore a viale Castrense sempre per Traffic pensione la quadrante tutto incolonnamenti a tratti sulla Pontina è sulla via Appia rispettivamente da Pomezia fino alla zona dell'EUR è da Ciampino alle Capannelle ricordiamo i lavori in via della Piramide Cestia tra Porta Nuova e piazza Albania direzione del Circo Massimo riduzione di carreggiata istituzione di divieto di sosta possibile formazione di code nella zona dell'Euro anche questa mattina a partire dalle 10 sono previsti interventi di sfalcio del Verde allo spartidella Cristoforo Colombo tra Viale dell'Oceano Pacifico Piazzale dell'Agricoltura non si escludono ripercussioni per ilmaggiori informazioni su queste altre notizie sul sito