Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-03-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

luce verdedi nuovo Ben trovati dalla redazione code a tratti per incidente sulla via Pontina tra uscire di casa Lazzara e Pomezia verso Roma chiusa una corsia ci sono anche verso Latina per curiosità a Castel Romano e Pomezia era segnato al Grande Raccordo Anulare cura lentamente code lungo la carreggiata esterna tra la Pontina e Roma Sud stessa situazione in carreggiata interna tra l'uscita per la Nomentana il tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo proseguono i lavori in via Salaria con riduzione di carreggiata in fascia oraria 718 in tratti saltuari tra il bivio per Rieti e Cittaducale è possibile a forma di rallentamenti nelle ore di maggiore sulla A12 Roma Civitavecchia è chiusa per lavori lo svincolo di Cerveteri in entrata in direzione Civitavecchia riapertura prevista per il prossimo 14 marzo in alternativa è possibile utilizzare l'ingresso di Santa Severa e per lavori notturni sulla A1 Roma Napoli è chiuso dalle 21 di questa sera alle 5 domani mattina alla stazione di Cassino in uscita per ilproveniente da Roma in alternativa si la stazione di Pontecorvo è alle porte della capitale sulla diramazione Roma sud è chiuso sempre tra le 21 e le 5 il tratto tra Torrenova e il grande raccordo anulare in direzione Roma chiusa a partire dal 18 anche l'area di parcheggio dedicata ai mezzi pesanti bene dalla signora grazie per il momento è tutto Buon proseguimento di serata un servizio alcuna dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.