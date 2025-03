Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-03-2025 ore 09:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilitàin coda per un incidente sulla via Aurelia tra Castel di Guido sud e Malagrotta in direzione di Roma al via da questa mattina nuovi lavori su via della Magliana con riduzione di carreggiata in prossimità del Bivio per il raccordo possibili ripercussioni suldi zona proseguono i lavori di potatura in Viale delle Medaglie d'Oro Attiva una disciplina provvisoria ditra Piazzale delle Medaglie d'Oro e via Luigi Rizzo possibile la formazione di rallentamenti per lavori sulla via Salaria Fino al prossimo 7 marzo transito su carreggiate a ridotta all'altezza di via di Montevarchi in direzione del raccordo prestare attenzione alla segnaletica proseguono i lavori notturni sulla passeggiata di Ripetta con strada chiusa a partire dalle 22 fino alle 5 del mattino successivo 3 Lungotevere in Augusta via Della Penna termine lavori previsto per il prossimo 8 marzo dettagli su queste altre notizie disponibili sul sito roma.