Superguidatv.it - Tradimento, trame settimanali dall’8 al 14 marzo 2025: Tarik messo nei guai da un video

Leggi su Superguidatv.it

Cosa ci riservano le puntate, in ondaal 14? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi ricchi di colpi di scena. Al centro dei riflettori ci sarà l’avvocato Elmas, che deciderà di tirare un colpo mancino a, diffondendo unper umiliarlo. Pronti a scoprire cosa rivelano gli spoiler sulledella nuova settimana(Aldatmak)?, anticipazioni al 14: l’inganno aL’avvocato Elmas riesce a entrare in possesso deldi Oltan e Ozan, insieme ad alcune foto. Decisa a umiliare, lo rende pubblico, mentre lui si abbandona a spese folli nell’hotel di lusso di Behram.Non appena ilviene diffuso online, Yesim lo scopre e – in cerca di vendetta – accetta la proposta di Nihal di convincereche Melis è sua figlia.